17 березня 2020 року Верховна Рада шляхом внесення змін до Податкового кодексу заборонила проводити податкові перевірки до закінчення карантину.

Проте вже 3 лютого 2021 року Кабмін прийняв постанову № 89 про скорочення строку дії мораторію на проведення деяких видів перевірок.

Відтоді склалася ситуація, коли постанова суперечить закону.

Яких перевірок стосується постанова:

тимчасово зупинених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були завершені;

документальних перевірок, право на проведення яких надається з дотриманням вимог пункту 77.4 статті 77 ПК України;

документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.1, 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу;

документальних позапланових перевірок, якщо є інформація про порушення валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями або валютної виручки за експортними операціями;

документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.12, 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16 пункту 78.1 статті 78 Кодексу.

У січні 2022 року Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) визнав нечинною постанову Кабміну Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок.

Так, до суду звернулось ТОВ Проммесплав, на думку якого вищезазначена постанова суперечить положенням Податкового кодексу та не може регулювати питання проведення податкових перевірок.

26 січня 2022 року суд оголосив рішення, яким визнав протиправною та нечинною постанову Кабміну.

24 грудня 2021 року Державна податкова служба опублікувала графік планових податкових перевірок на 2022 рік. У документі платник податків може перевірити, чи включили його до плану.

Отож, що чекати платникам податків у 2022 році:

Перевірки у зв’язку з наявністю інформації, що свідчить про порушення законодавства (п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПК України). Такі планові податкові перевірки підпадають під дію мораторію, проте вони дозволені постановою Кабміну від №89.

Проте обов’язковою умовою для перевірки на підставі п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПК України є ненадання платником податків відповіді на запит податкового органу.

Відповідно до змін, які Верховна Рада внесла до положень Податкового кодексу, строки надання відповідей на запити податкової призупинені до закінчення карантину. Це не стосується бюджетного відшкодування та від’ємного значення з ПДВ.

Отож платники податків цілком законно можуть не відповідати на запити органів, а це унеможливлює призначення позапланових перевірок на підставі п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПК України.

Перевірки від’ємного значення або бюджетного відшкодування ПДВ (п. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 ПК України). Проведення таких перевірок дозволено навіть під час карантину.

Нагадаємо, що карантин вчергове продовжили – до 31 березня 2022 року.

Джерело: ПДС України