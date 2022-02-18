У Нацбанка достаточно резервов для стабильности гривны – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что сейчас нет оснований для девальвации гривны, поскольку у Нацбанка достаточно резервов.

– У Нацбанка достаточно резервов, чтобы курс гривны был стабильным. Бюджет в январе перевыполнен более чем на 10 млрд грн. На счетах правительства достаточное количество средств, чтобы профинансировать все расходы, в том числе повышение зарплат и пенсий, – подчеркнул глава правительства с трибуны парламента.

Кроме того, по его словам, правительство постоянно работает с международными партнерами, чтобы сформировать макрофинансовый пакет для поддержки Украины – макрофин от ЕС, финансовые гарантии от США и Франции, поддержка от Канады, Германии, Японии, Великобритании и других стран.

– Это дополнительная подушка безопасности для нашей экономики, – отметил Шмыгаль.

16 февраля во время марафона ко Дню единства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что реальных угроз украинской экономике на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ нет.

По его словам, на февраль 2022 года Украина владеет более чем 29 млрд золотовалютных запасов.