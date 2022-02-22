Член совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от Украины Артем Шевалев предложил исключить Россию из организации после ряда решений: о признании террористических “ЛНР” и “ДНР” и вводе войск в оккупированные регионы.

Об этом Артем Шевалев написал на своей странице в Facebook.

По его словам, то, что сейчас делает Россия, является вопиющим нарушением международного права.

— На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права из-за признания “суверенитета” террористических группировок “ДНР/ЛНР” безотлагательно поднимаю перед Советом директоров и Советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленной остановке членства России в ЕБРР. Согласно статьям 8.3 и 38.1 Соглашения об учреждении Банка, – написал Шевалев.

Он уверяет, что есть все основания рассчитывать на серьезную поддержку других акционеров ЕБРР в этом вопросе.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля днем примут санкции против России в связи с ее признанием террористических “ДНР” и “ЛНР”, а также решением о введении войск в регионы.

Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Соединенное Королевство объявит о новых санкциях в отношении России в связи с ее решением признать “независимость” незаконных “ДНР” и “ЛНР”.

21 февраля вечером президент России Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совбеза РФ. По итогу было принято решение признать “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.