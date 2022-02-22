Член ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) від України Артем Шевальов запропонував виключити Росію з організації після низки рішень: про визнання терористичних “ЛНР” та “ДНР” та введення військ до окупованих регіонів.

Про це Артем Шевальов написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, те, що зараз чинить Росія – є кричущим порушенням міжнародного права.

– На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання “суверенітету” терористичних угруповань “ДНР/ЛНР” невідкладно порушую перед Радою директорів та Радою керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку питання про негайну зупинку членства Росії у ЄБРР. Відповідно до статей 8.3 та 38.1 Угоди про заснування Банку, – написав Шевальов.

Він запевняє, що є всі підстави розраховувати на серйозну підтримку інших акціонерів ЄБРР у цьому питанні.

Раніше голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що сьогодні вдень міністри закордонних справ Євросоюзу ухвалять санкції проти Росії у зв’язку з її визнанням терористичних “ДНР” та “ЛНР”, а також рішенням про введення військ у регіони.

Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що Сполучене Королівство також оголосить про нові санкції проти Росії.

Нагадаємо, що 21 лютого ввечері президент РФ Володимир Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки Росії. За підсумком було ухвалено рішення визнати “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.