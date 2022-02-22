По состоянию на вторник, 22 февраля, доллар и евро улучшили свои позиции. Стоимость американской валюты стартует от 28,4846 грн за 1$, а европейской – 32,2887 грн за €1.
По данным Национального банка Украины, по сравнению с предыдущим днем цена доллара выросла на 14 копеек, а евро – на 9 копеек.
В то же время, стоимость польской и российской валюты упала. Цена одного злотого сейчас составляет 7,1167 грн., а 10 российских рублей стоят 3,6252 грн.
Курс валют от НБУ
- $1 – 28,4846 грн;
- €1 – 32,2887 грн;
- 1 польский злотый – 7,1167 грн;
- 10 российских рублей – 3,6252 грн.
Напомним, после одобрения Совбезом РФ и последующим признанием Россией “независимости” незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР” на фондовых биржах резко обвалился рубль по отношению к доллару и евро.