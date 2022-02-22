По состоянию на вторник, 22 февраля, доллар и евро улучшили свои позиции. Стоимость американской валюты стартует от 28,4846 грн за 1$, а европейской – 32,2887 грн за €1.

По данным Национального банка Украины, по сравнению с предыдущим днем ​​цена доллара выросла на 14 копеек, а евро – на 9 копеек.

В то же время, стоимость польской и российской валюты упала. Цена одного злотого сейчас составляет 7,1167 грн., а 10 российских рублей стоят 3,6252 грн.

Курс валют от НБУ

$1 – 28,4846 грн;

€1 – 32,2887 грн;

1 польский злотый – 7,1167 грн;

10 российских рублей – 3,6252 грн.

Напомним, после одобрения Совбезом РФ и последующим признанием Россией “независимости” незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР” на фондовых биржах резко обвалился рубль по отношению к доллару и евро.