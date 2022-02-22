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Вартість долара та євро зросла: курс валют в Україні на 22 лютого

Ілля Нежигай редактор стрічки
Вартість долара та євро зросла: курс валют в Україні на 22 лютого

Станом на вівторок, 22 лютого, долар та євро покращили свої позиції. Вартість американської валюти стартує від 28,4846 грн за 1$, а європейської – 32,2887 грн за €1.

За даними Національного банку України, у порівнянні з попереднім днем ціна долара зросла на 14 копійок, а євро – на 9 копійок.

Водночас вартість польської та російської валюти впали. Ціна одного злотого зараз становить 7,1167 грн, а 10 російських рублів коштують 3,6252 грн.

Курс валют від НБУ

  • $1 – 28,4846 грн;
  • €1 – 32,2887 грн;
  • 1 польський злотий – 7,1167 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6252 грн.

Нагадаємо, після схвалення Радбезом РФ та подальшим визнанням Росією “незалежності” незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР” на фондових біржах різко обвалився рубль відносно долара та євро.

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