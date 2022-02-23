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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине начала работу миссия МВФ: могут одобрить транш на $700 млн

Юлия Соколова редактор ленты
будівля МВФ

В среду, 23 февраля, в Украине приступила к работе очередная миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом рассказал сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

– Мы продолжаем активное сотрудничество с МВФ. И сегодня приветствуем начало очередной миссии Международного валютного фонда в Украине, – отметил он.

Как сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, миссия МВФ начала работу для проведения второго пересмотра выполнения программы stand-by. В НБУ уточнили, что будут сотрудничать с экспертами Фонда в течение следующих нескольких недель.

А в Министерстве финансов Украины уточнили, что встречи представителей МВФ и нашего государства будут проходить в формате онлайн. В результате наше государство может получить новый транш от МВФ на сумму $700 млн.

– Цель миссии – проведение второго пересмотра программы сотрудничества stand-by, по результатам которого Украина сможет получить транш в $700 млн, — подчеркнули в Минфине.

Как известно, Международный валютный фонд в июне 2020 года утвердил для Украины программу stand-by на сумму около $5 млрд. МВФ сразу выделил первый транш на $2,1 млрд.

Осенью 2021 года завершился первый пересмотр программы. Украина получила второй транш в размере почти $700 млн. А срок действия программы stand-by продлили еще на шесть месяцев (до конца июня 2022 года).

В целом, планировалось провести четыре пересмотра выполнения условий программы МВФ для выделения траншей.

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Источники: Кабмин, НБУ, Минфин

Фото: Depositphotos

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