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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні розпочала роботу місія МВФ: можуть схвалити транш на $700 млн

Юлія Соколова редакторка стрічки
будівля МВФ

У середу, 23 лютого, в Україні розпочала роботу чергова місія Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це розповів сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

– Ми продовжуємо активну співпрацю з МВФ. І сьогодні вітаємо початок чергової місії Міжнародного валютного фонду в Україні, – зазначив він.

Як поінформували в пресслужбі Національного банку України, місія МВФ розпочала роботу для проведення другого перегляду виконання програми stand-by. В НБУ уточнили, що співпрацюватимуть із експертами Фонду протягом наступних кількох тижнів.

А в Міністерстві фінансів України уточнили, що зустрічі представників МВФ та нашої держави відбуватимуться в форматі онлайн. У результаті наша держава може отримати новий транш від МВФ у сумі $700 млн.

– Метою місії є проведення другого перегляду програми співробітництва stand-by, за результатами якого Україна зможе отримати транш у $700 млн, – наголосили в Мінфіні.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив для України програму stand-by на суму близько $5 млрд. МВФ відразу виділив перший транш на $2,1 млрд.

Восени 2021 року завершився перший перегляд програми. Й Україна отримала другий транш у розмірі майже $700 млн. А термін дії програми stand-by продовжили ще на шість місяців (до кінця червня 2022 року).

Загалом планувалося провести чотири перегляди виконання умов програми МВФ для виділення траншів.

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Джерела: Урядовий портал, НБУ, Мінфін

Фото: Depositphotos

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