По состоянию на среду, 23 февраля, доллар и евро улучшили свои позиции. Стоимость американской валюты стартует от 28.9877 грн за 1$, а европейской – 32.9039 грн за €1.
По данным Национального банка Украины, по сравнению с предыдущим днем цена доллара выросла на 50 копеек, а евро – на 61 копейку.
Стоимость польского и русского также выросла. Цена одного злотого сейчас составляет 7,2388 грн., а 10 российских рублей стоят 3,6645 грн.
Курс валют от НБУ
- $1 – 28.9877 грн;
- €1 – 32.9039 грн;
- 1 польский злотый – 7,2388 грн;
- 10 российских рублей – 3,6645 грн.
Напомним, после одобрения Совбезом РФ и последующим признанием Россией “независимости” незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР” на фондовых биржах резко обвалился рубль по отношению к доллару и евро.