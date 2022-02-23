Станом на середу, 23 лютого, долар та євро покращили свої позиції. Вартість американської валюти стартує від 28.9877 грн за 1$, а європейської – 32.9039 грн за €1.

За даними Національного банку України, у порівнянні з попереднім днем ціна долара зросла на 50 копійок, а євро – на 61 копійку.

Вартість польської та російської також зросли. Ціна одного злотого зараз становить 7,2388 грн, а 10 російських рублів коштують 3,6645 грн.

Курс валют від НБУ

$1 – 28.9877 грн;

€1 – 32.9039 грн;

1 польський злотий – 7,2388 грн;

10 російських рублів – 3,6645 грн.

Нагадаємо, після схвалення Радбезом РФ та подальшим визнанням Росією “незалежності” незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР” на фондових біржах різко обвалився рубль відносно долара та євро.