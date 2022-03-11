Открывайтесь, работайте, платите налоги: Милованов рассказал, как бизнесу помочь стране во время войны

Бывший министр экономического развития Украины и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов дал советы украинскому бизнесу о том, как он может помочь стране во время войны.

– Все, кто работают на каких-либо менеджерских, административных позициях или же являются собственниками бизнеса, пожалуйста, подумайте о том, как вы можете переориентировать свое производство и услуги на военное время. Обратитесь к местной военной администрации – они могут сказать вам о потребностях или как-то посоветовать. Будут госзаказы, вы можете принять участие, – рассказал он в эфире телеканала ICTV 11 марта.

Он призвал всех украинцев выходить на работу, так как чем сильнее экономический тыл страны, тем сильнее наш фронт.

Милованов подчеркивает: все рабочие места нужно максимально сохранить.

– Если не можете платить всем полные зарплаты – платите часть, какие-то фиксированные суммы. Те люди, которые продолжают работать, продолжают действовать в экономике и не превращаются в людей, которым необходима помощь, – сказал он.

Также бывший министр экономического развития посоветовал сотрудникам обратиться в компании, где они работают, и предложить возобновить сотрудничество.

– Если у вас компания не гибкая и если какие-то произошли обстоятельства, из-за которых она не может помогать – присоединитесь к кому-то, волонтерьте. Но не забывайте, что на энтузиазме вы долго не продержитесь. Мы завязли тут до победы, и это могут быть как недели, так и месяцы или даже годы. Думайте о том, как финансировать себя, чтобы иметь возможность оплачивать квартиру, еду, спокойную жизнь, – заявил Милованов.

Кроме того он сообщил, что и тем украинцам, которые остались в стране, и тем, которые выехали, необходимо продолжить оплачивать коммунальные и другие счета, ведь таким образом они будут поддерживать экономический фронт нашей страны в войне с российскими захватчиками.