В видеообращении на 19-й день войны президент Владимир Зеленский анонсировал масштабную налоговую реформу. Ее основной целью является обеспечение нормального функционирования украинского бизнеса.

По словам главы государства, Кабмин согласовал для предпринимателей:

ставку 2% от оборота и упрощенный учет вместо НДС и налога на прибыль;

добровольную уплату единого налога для первой и второй групп ФЛП, то есть “если можете – платите, не можете – нет вопросов”.

Зеленский уточнил, что вторым шагом станет максимальная дерегуляция бизнеса.

– Отменим все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали. Чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона, — подчеркнул президент.

Глава государства проинформировал, что это всего лишь два начальных шага реформы в налоговой сфере.

Во время своего ночного видеообращения Владимир Зеленский также заявил, что Россия начинает понимать, что войной она ничего не достигнет.