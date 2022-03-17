РФ технически не сможет поставлять энергию из ЗАЭС в Крым – Укрэнерго

Росія не зможе налагодити постачання електроенергії із захопленої Запорізької АЕС до окупованого Криму через відсутність мережевої інфраструктури, повідомив на брифінгу глава Укренерго Володимир Кудрицький.

Він порівняв цей процес із запуском космічного корабля за допомогою катапульти.

– Приєднання чогось до Криму, наприклад, Запорізької АЕС – це технічно історія з розряду запуску космічних кораблів за допомогою катапульти. Немає такої лінії, яка називається ЗАЕС — Крим або ЗАЕС — Джанкой. Крим із ЗАЕС безпосередньо не пов’язані мережевою інфраструктурою, – сказав Кудрицький.

За його словами, це технічно неможливо, і тут Росії не допоможуть навіть “талановиті кулібіни”.

Глава Укренерго також повідомив, що наразі пошкоджена одна із двох ЛЕП, яка об’єднує ЗАЕС з енергосистемою, і компанія планує розпочати відновлювальні роботи найближчим часом у тих місцях, де це дозволятиме ситуація з бойовими діями.

Три дні тому російські агресори підірвали боєприпаси під енергоблоком на Запорізькій АЕС.

Усе це відбувалося за безпосередньої участі 11 представників Росатому. Російський концерн порушив усі встановлені міжнародні правила та вимоги ядерної та радіаційної безпеки.

Фото: ЗАЕС