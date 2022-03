Украина получит €300 млн экстренной макрофинансовой помощи от ЕС

Украина сегодня, 18 марта, получит еще одну макрофинансовую помощь от ЕС. Об этом сообщил исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Today Ukraine receives another €300 million in ???????? emergency MFA aid.

The EU will continue to provide political, financial and humanitarian assistance to ????????.

For first time ever, EU will finance purchase & delivery of weapons to a country under attack.

????????????????????#BEUC2022 pic.twitter.com/y4pjHBxT50

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 18, 2022