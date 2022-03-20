Украинцы не будут платить штраф за просрочку оплаты кредитов во время военного положения

Украинцы не будут нести ответственность и освобождаются от оплаты штрафа или пени в случае просрочки потребительского кредита во время действия военного положения и 30 дней после его прекращения.

Это предусмотрено законом Украины №2120-IX О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения.

Он изменяет некоторые правила работы банков и финансовых учреждений, предоставляющих услуги по кредитованию. Цель закона – облегчить ситуацию гражданам на время войны и послевоенного восстановления экономики.

На время действия военного положения и в течение 30-дневного срока после дня его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитодателем в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту.

Украинцы освобождаются от обязанности заплатить кредитодателю штраф или пеню, которые предусмотрены договором за просрочку сроков.

Читайте НБУ открыл счет для сбора средств на поддержку украинской армии

Запрещается увеличение процентной ставки за пользование кредитом, за исключением случаев, когда это предусмотрено кредитным договором или договором потребительского кредита.

Кредитодатель должен списать штраф, пеню и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные включительно с 24 февраля 2022 года за просрочку выполнения условий по такому договору.

Новые правила не предусматривают отмены процентов за пользование кредитными деньгами. Если заемщики имеют достаточный запас ресурсов, чтобы продолжать деятельность и обслуживать займы, следует их в дальнейшем платить.