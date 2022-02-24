Национальный банк Украины открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Соответствующее решение было принято из-за введения военного положения в Украине.

По данным НБУ, об открытии спецсчета сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в своем видеообращении утром 24 февраля.

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708.

В Нацбанке Украины отметили, что счет – мультивалютный. Он создан и открыт как для перевода денег от международных партнеров и доноров — в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте (гривне).

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан по возможности помогать украинской армии и становиться донорами крови для наших защитников, которые сейчас нуждаются в мощной поддержке.

Правительство готово снимать санкции с граждан, которые готовы защищать Украину с оружием от нападения российско-оккупационных войск.