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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українці не платитимуть штраф за прострочення оплати кредитів під час воєнного стану

Юля Захарченко редакторка стрічки
Гроші

Українці не нестимуть відповідальність та звільняються від оплати штрафу чи пені у разі прострочення споживчого кредиту на час дії воєнного стану та 30 днів після його припинення.

Це передбачено законом України №2120-IX Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану.

Він змінює деякі правила роботи банків та фінансових установ, які надають послуги з кредитування. Мета закону – полегшити ситуацію громадянам на час війни та післявоєнного відновлення економіки.

На час дії воєнного стану та протягом 30-денного терміну після дня його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим кредитом.

Українці звільняються від обов’язку сплатити кредитодавцю штраф чи пеню, які передбачені договором за прострочення термінів.

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Забороняється збільшення відсоткової ставки за користування кредитом, крім випадків, коли це передбачено кредитним договором чи договором про споживчий кредит.

Кредитодавець має списати штраф, пеню та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання умов за таким договором.

Нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними грошима. Якщо позичальники мають достатній запас ресурсів, щоб продовжувати діяльність та обслуговувати позики, варто їх надалі сплачувати.

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Джерело: НБУ

Фото: Depositphotos

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