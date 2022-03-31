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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Бізнес в Україні приходить до тями після першого шоку війни – Шмигаль

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Бізнес в Україні приходить до тями після першого шоку війни – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні в четвер, 31 березня, повідомив, що вже можна констатувати, що за останній тиждень країна поступово повертається до роботи і бізнес почав приходити до тями після першого шоку війни.

– Бізнес починає приходити до тями після першого шоку. Комплекс рішень у сфері податкової, регуляторної, митної та кредитної політики, безумовно, цьому посприяв. Одразу кілька найбільших заводів починають працювати, – розповів глава уряду.

Він уточнив, що понад 120 тис. підприємців подали заявку на перехід на нову 2% систему оподаткування за пару днів.

Крім того, за останню добу через програму Дія зареєструвалася тисяча нових ФОП.

– Вже майже 1,5 тис. виробничих підприємств подали заявки на релокацію. Декілька сотень уже переїхали або прямо зараз переїжджають із районів бойових дій, щоб продовжити роботу, – сказав прем’єр-міністр.

Він також зазначив, що держава створює всі умови, щоб перезапустити економіку та “поставити її на військові рейки”.

Очікується, що це дасть запас міцності та ресурсів для перемоги над ворогом.

Шмигаль закликав банки активніше та сміливіше кредитувати український бізнес у межах програми підтримки 5-7-9.

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