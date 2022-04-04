Економічні втрати України через розв’язану РФ повномасштабну війну щодня зростають і становлять близько 2 млрд грн на день.

Про це розповів в одному з інтерв’ю прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, лише втрати поруйнованої ворогом інфраструктури оцінюються у $119 млрд за місяць.

Водночас остаточні розрахунки втрат уряд зможе зробити вже після завершення війни.

– У країні бойові дії, втрати щодня змінюються, остаточні розрахунки будуть після. Зараз, якщо говорити про розрахунки Мінфіну по втратах бюджету, то втрати України становлять близько 2 млрд грн на день. Якщо говорити про втрати інфраструктури, то за місяць війни вони попередньо склали $119 млрд. Тобто $4,25 млрд щодня, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що якщо врахувати ще й військові втрати, збільшення військових і соціальних видатків, програми підтримки громадян та бізнесу, втрати підприємств та економіки, то загальна сума становитиме $565 млрд.

Шмигаль пояснив, що в тих областях України, де зараз відбуваються активні бойові дії, знаходяться понад 30% підприємств, що створювали понад 50% ВВП.

– Під час військових дій ми втрачаємо від 35% до 50% ВВП. Це і є удар по економіці. Попри це, у нас достатньо резервів. Березень ми пройшли доволі спокійно, попри військові дії. Всі виплати на підтримку армії, соціальних платежів були зроблені. Квітень буде більш складним, ніж березень, – заявив очільник уряду.

За словами Шмигаля, українська влада планує компенсувати величезні втрати України під час війни з трьох джерел:

• заморожені кошти РФ, їхня конфіскація та репарація;

• конфіскація арештованого російського майна;

• кошти західних партнерів.

Як зазначив Шмигаль, уже сьогодні Київ веде переговори про створення фонду відновлення України. А для того, щоб українська економіка функціонувала під час війни, західні партнери вже надали понад $3 млрд.

Нещодавно Денис Шмигаль розповідав, що втрати України внаслідок розв’язаної РФ повномасштабної війни вже перевищують $1 трлн. Ця сума охоплює як уже завдані українській інфраструктурі та економіці руйнування, так і втрати від зменшення ВВП у перспективі.