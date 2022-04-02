За месяц развязанной РФ полномасштабной войны в Украине экспорт продукции из нашего государства сократился вдвое.

Об этом рассказал в интервью Фактам ICTV заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он отметил, что в течение марта наше государство экспортировало продукции на $2,7 млрд, что вдвое меньше, чем было в феврале.

– Март завершился, мы подвели первые итоги и видим, что экспорт таки был, несмотря на войну, первый шок оккупации, блокирование портов, разрушение бизнеса. В течение марта мы экспортировали продукции на $2,7 млрд. Это половина того, что мы экспортировали в феврале. Тогда мы экспортировали на $5,7 млрд. Соответственно, мы имеем сокращение наполовину, — подчеркнул Тарас Качка.

Он уточнил, что сокращение экспорта связано как с разрушением складов, производств, заморозкой производств, так и с блокировкой портов.

Замминистра отметил, что львиная доля украинского экспорта осуществлялась именно через морские порты Николаева, Одессы, Мариуполя.

– Мариуполь был местом производства большого количества металлургической продукции и местом экспорта продукции. Это, безусловно, трагедия как для людей, так и для экономики. Но тот факт, что в условиях войны мы сохранили экспорт на уровне по крайней мере половины от мирного времени, – это тоже хороший показатель, — добавил он.

Тарас Качка проинформировал, что единственный из базовых товаров, который сохранил экспортные объемы, это железная руда. Это связано с тем, что украинские горно-обогатительные комбинаты находятся на территории, где не происходили боевые действия. Поэтому Украина, несмотря на войну, смогла экспортировать 3,1 млн тонн железной руды по железной дороге.

– Спрос на железную руду в Европе стабилен, и мы продолжали экспорт по железной дороге этой продукции, – заявил замминистра.

Что касается кукурузы, сои, подсолнечного масла, пшеницы, экспорт этой продукции из Украины упал в марте в среднем в четыре раза. Например, в феврале наше государство экспортировало 3,8 млн тонн кукурузы, а в марте – 1,1 млн тонн (и это с учетом тех грузов, которые успели выйти из портов в первые дни марта).

Что касается пшеницы, то украинские власти будут принимать во внимание внутренние потребности государства.

Тарас Качка объяснил, что на фоне блокировки портов Украина работает над восстановлением логистики. Сейчас ежедневно проходят совещания по поводу того, как обеспечить каналы поставок грузов через западную границу Украины в порты Румынии, Польши или Германии.

– Мы понимаем, и об этом говорит весь мир, что российская агрессия против Украины морит голодом весь мир. Это не только угроза для Украины, это угроза для мира, потому что арабский мир страдает от нехватки пшеницы, европейское сельское хозяйство страдает от нехватки кукурузы и сои, которой кормят животных. Подсолнечное масло нужно всем – от Индии до Европы. Фактически, мы здесь были и остаемся главным производителем. Поэтому мы работаем над восстановлением логистики, – объяснил замминистра.

Стоит отметить, что в Кабинете министров оценивают потери Украины в результате развязанной РФ полномасштабной войны в более чем $1 трлн.

Эта сумма охватывает как нанесенные украинской инфраструктуре и экономике разрушения, так и потери от сокращения ВВП в перспективе (из-за разрушения российскими захватчиками украинских предприятий).