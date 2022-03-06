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Факты / Украина / Политика

Ждем очередную партию систем Starlink: Зеленский поговорил с Илоном Маском

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Ждем очередную партию систем Starlink: Зеленский поговорил с Илоном Маском

Президент Украины Владимир Зеленский связался с американским бизнесменом Илоном Маском по поводу очередной партии систем Starlink.

— Поговорил с Илоном Маском. Благодарен ему за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов, – отметил Зеленский.

Более того, украинский президент обсуждал с американским бизнесменом планы уже после войны. В частности, речь идет о космических проектах.

— Обсудили возможные космические проекты. Но об этом уже после завершения войны, — добавил Владимир Зеленский.

 

Первая партия станций спутникового интернета Starlink прибыла в Украину 28 февраля 2022 года.

Проект Starlink создала компания SpaceX Илона Маска. Благодаря спутниковой системе можно получить доступ к интернету в труднодоступных уголках Земли.

Особенность Starlink состоит в том, что он не зависит от традиционной интернет-инфраструктуры, поэтому его нельзя легко отключить. Он более устойчив к цензуре и кибератакам, поэтому в условиях войны нужен Украине.

Читайте
В Украину прибыли станции спутниковой связи Starlink от Илона Маска

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