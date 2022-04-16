Більшість банків у п’ятницю відновили продаж готівкової валюти. Йдеться про ПриватБанк, Альфа-Банк, ТАСкомбанк, ОТП-Банк, Райффайзен Банк.

Нацбанк, до речі, дав дозвіл на продаж валюти напередодні, встановивши її курс на максимально дозволеному НБУ рівні – офіційний плюс 10%, що становить 32,17-32,18 грн/$1.

Але були й винятки, державний Укргазбанк декларує продаж по 31 грн/$1, а Ощадбанк поки, як і раніше, валюту не продає.

Щодо купівлі валюти, то курс трьох держбанків встановлено на мінімально можливому рівні – офіційному курсі НБУ 29,2549 грн/$1, і лише Укргазбанк пропонує 29,5 грн/$1.

А ось комерційні банки пропонують вигідніші котирування: Райффайзен – 31,45 грн/$1, Альфа Банк та ТАСкомбанк – 31,5 грн/$1.

За даними ресурсів Мінфін та Finance.ua, легалізація продажу готівкової валюти призвела до зниження її курсу на чорному ринку на 0,2-0,3 грн – до 32,2-32,6 грн/$1.

Офіційний курс валют от НБУ: