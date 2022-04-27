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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Рада може підвищити військовий збір вдвічі та повернути мита на ввезені авто

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Верховна Рада

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7311, який передбачає збільшення розміру військового збору з 1,5% до 3% та повернення скасованих митних платежів, зокрема за ввезення автомобілів з-за кордону.

Також автори документа пропонують:

  • встановити можливість та порядок оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики;
  • врегулювати питання проведення податкових перевірок на період дії воєнного стану;
  • відновити дотримання термінів подання звітності;
  • врегулювати питання обліку поворотної фінансової допомоги для платників єдиного податку третьої групи.

У частині митних платежів пропонують відновити оподаткування, яке було скасоване на період дії воєнного стану для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи.

Крім того, оподаткування знову хочуть повернути для транспортних засобів, які ввозяться з-за кордону, і підприємств, що не сплачують ввізне мито.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснював проблеми нульового розмитнення, яке запровадили ще на початку квітня.

За його словами, через це на кордоні України утворилися величезні затори, що заважає постачанням гуманітарного вантажу з інших країн, які також повинні стояти в черзі за тими, хто вирішив розмитнити транспорт.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

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