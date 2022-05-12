Суд арестовал грузовики и спецтехнику из Беларуси стоимостью 200 млн грн

Суд арестовал 158 грузовиков и единиц спецтехники из Беларуси из-за уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Было установлено, что в период 2021-2022 годов должностные лица украинского ООО с иностранными инвестициями, являющегося импортером и официальным дистрибьютором автомобильной и иного рода техники производства Беларуси, по предварительному сговору с несколькими предприятиями-дилерами осуществили передачу автомобилей.

При этом 47 единиц автотехники стоимость 105 млн грн. передали за подписание актов приема-передачи без надлежащего отражения проведенных операций в налоговом и бухгалтерском учете.

В результате использования такой схемы, предприниматели уклонились от уплаты налогов более чем на 10 млн грн.

В рамках уголовного производства по результатам санкционированных обысков определением суда наложен арест на 158 единиц автомобилей и спецтехники, ориентировочной стоимостью 220 млн грн, а также на счета украинского общества.

Дело расследуют сотрудники БЭБ по процессуальному руководству прокуроров Офиса генерального прокурора.

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В конце марта БЭБ обнаружило в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, являющихся собственностью предприятий РФ и Белоруссии. Также в зоне таможенного контроля, одного из городов области, был обнаружен железнодорожный вагон с электрооборудованием, принадлежащим белорусскому предприятию.

Источник: Бюро экономической безопасности Украины

Фото: Бюро экономической безопасности Украины