Суд арештував вантажівки та спецтехніку з Білорусі вартістю 200 млн грн

Суд заарештував 158 вантажівок та одиниць спецтехніки з Білорусі через ухилення від сплати податків. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Було встановлено, що в період 2021-2022 років службові особи українського ТОВ з іноземними інвестиціями, яке є імпортером та офіційним дистриб’ютором автомобільної та іншого роду техніки виробництва Білорусі, за попередньою змовою з декількома підприємствами-дилерами здійснили передачу автомобілів.

При цьому 47 одиниць автотехніки вартістю 105 млн грн передали за підписання актів прийому-передачі без належного відображення проведених операцій у податковому та бухгалтерському обліку.

У результаті використання такої схеми, підприємці ухилилися від сплати податків на понад 10 млн грн.

У межах кримінального провадження, за результатами санкціонованих обшуків, ухвалою суду накладено арешт на 158 одиниць автомобілів та спецтехніки, орієнтовною вартістю 220 млн грн, а також на рахунки українського товариства.

Справу розслідують співробітники БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

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Наприкінці березня БЕБ виявило у Черкаській області 400 вагонів залізничного рухомого складу, які є власністю підприємств РФ та Білорусі. Також у зоні митного контролю одного з міст області було виявлено залізничний вагон із електрообладнанням, що належить білоруському підприємству.

Джерело: Бюро економічної безпеки України

Фото: Бюро економічної безпеки України