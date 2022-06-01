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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Дмитрий Дронов: ВСУ получили новую партию внедорожников и военную амуницию

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Авто для ЗСУ

В Харьковской области украинские бойцы получили еще два модернизированных внедорожника и современную военную амуницию благодаря инициативе экс-главы Киевоблгаза Дмитрия Дронова. Это уже седьмая партия помощи на Восток.

Переданные авто — высокопроходные и надежные. Они несомненно пригодятся во время выполнения боевых задач. Командиры 92-й и 127-й бригад, подразделения которых получили транспорт, убеждены, что эти машины – хорошая поддержка ВСУ.

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— У нас в штате преимущественно грузовые автомобили, а легковых немного. Поэтому в них самая большая потребность. Эти малогабаритные авто мы используем для перевозки личного состава и небольших грузов.

На войне время идет на секунды, поэтому от мобильности часто зависит жизнь наших бойцов и успешное выполнение боевых задач. Кроме того, такие действия поднимают боевой дух у наших ребят, ведь это прекрасно демонстрирует единство украинцев на пути к победе, — рассказал командир 92-й бригады.

Вместе с автомобилями бойцам на фронт Дронов передал необходимую военную амуницию и продукты питания.

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