Дмитро Дронов: ЗСУ отримали нову партію позашляховиків та військову амуніцію

Червень, 01 в 13:03

У Харківській області українські бійці отримали ще два модернізовані позашляховики та сучасну військову амуніцію завдяки ініціативі ексголови Київоблгазу Дмитра Дронова. Це вже сьома партія допомоги на Схід.

Передані авто – високопрохідні та надійні. Вони беззаперечно стануть у пригоді під час виконання бойових завдань. Командири 92-ї та 127-ї бригад, підрозділи яких отримали транспорт, переконані, що ці автівки – хороша підтримка ЗСУ.

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– У нас в штаті переважно вантажні автомобілі, а легкових небагато. Тому в них найбільша потреба. Ці малогабаритні авто ми використовуємо для перевезення особового складу та невеликих вантажів. На війні час йде на секунди, тому від мобільності часто залежить життя наших бійців та успішне виконання бойових завдань. Крім того, такі дії підіймають бойовий дух у наших хлопців, адже це чудово демонструє єдність українців на шляху до перемоги, – розповів командир 92-ї бригади.

Разом із автомобілями бійцям на фронт Дронов передав необхідну військову амуніцію та продукти харчування.