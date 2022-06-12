Июнь, 12 в 12:57

В мае 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 18% — с 16,4% в апреле. В месячном исчислении цены выросли на 2,7%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным Нацбанка, за ускорение инфляции “отвечают” мировые высокие цены на энергоресурсы, а еще война в Украине, а именно: нарушение цепочек снабжения, уничтожение активов предприятий, рост производственных затрат, а также повышенный спрос населения на отдельные товары и услуги.

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Быстрее всего росли цены на молочные и рыбные продукты, а также на безалкогольные напитки. В то же время, замедлялось подорожание масла, в частности из-за низкого экспорта.

Медленнее росли цены на мясные продукты в результате сокращения рынков сбыта. Темпы роста цен на непродовольственные товары повысились до 7,3% г/г.

Фиксируется удорожание аренды жилья и проживание в отелях. Выросла и стоимость услуг ремонта жилья. Подорожали услуги салонов красоты, кинотеатров, спортивных учреждений и заведений общепита. Также возросла стоимость услуг такси из-за удорожания топлива и его дефицита.

Фиксируется подорожание некоторых овощей из-за оккупации южных регионов: огурцов, помидоров, кабачков и баклажанов.

Ощутимее дорожали крупы, в том числе гречка и рис. Возросла стоимость соли из-за разрушения основного добывающего предприятия.

Темпы роста цен на горючее стремительно увеличились – до 57,5% г/г. Это объясняется высокими ценами на нефть, дефицитом горючего и ростом затрат на логистику.