Червень, 12 в 12:57

У травні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 18% – із 16,4% у квітні. У місячному вимірі ціни зросли на 2,7%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними Нацбанку, за пришвидшення інфляції “відповідають” світові високі ціни на енергоресурси, а ще війна в Україні, а саме: порушення ланцюгів постачання, знищення активів підприємств, зростання виробничих витрат, а також підвищений попит населення на окремі товари та послуги.

Зараз дивляться

Найшвидше росли ціни на молочні та рибні продукти, а також на безалкогольні напої. Водночас уповільнювалося здорожчання олії, зокрема через низький експорт.

Повільніше зростали ціни на м’ясні продукти внаслідок скорочення ринків збуту. Темпи росту цін на непродовольчі товари підвищилися до 7,3% р/р.

Фіксується здорожчення оренди житла та проживання в готелях. Зросла і вартість послуг ремонту житла. Подорожчали послуги салонів краси, кінотеатрів, спортивних установ і закладів громадського харчування. Також зросла вартість послуг таксі через подорожчання палива та його дефіцит.

Фіксується подорожчання деяких овочів через окупацію південних регіонів: огірків, помідорів, кабачків та баклажанів.

Відчутніше дорожчали крупи, зокрема гречка і рис. Зросла вартість солі через руйнування основного видобувного підприємства.

Темпи зростання цін на пальне стрімко збільшилися – до 57,5% р/р. Це пояснюється високими цінами на нафту, дефіцитом пального та зростанням витрат на логістику.