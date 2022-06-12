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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В НБУ пояснили, чому прискорилася інфляція в Україні

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В НБУ пояснили, чому прискорилася інфляція в Україні
Фото: Pixabay

У травні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 18% – із 16,4% у квітні. У місячному вимірі ціни зросли на 2,7%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними Нацбанку, за пришвидшення інфляції “відповідають” світові високі ціни на енергоресурси, а ще війна в Україні, а саме: порушення ланцюгів постачання, знищення активів підприємств, зростання виробничих витрат, а також підвищений попит населення на окремі товари та послуги.

Зараз дивляться

Найшвидше росли ціни на молочні та рибні продукти, а також на безалкогольні напої. Водночас уповільнювалося здорожчання олії, зокрема через низький експорт.

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Повільніше зростали ціни на м’ясні продукти внаслідок скорочення ринків збуту. Темпи росту цін на непродовольчі товари підвищилися до 7,3% р/р.

Фіксується здорожчення оренди житла та проживання в готелях. Зросла і вартість послуг ремонту житла. Подорожчали послуги салонів краси, кінотеатрів, спортивних установ і закладів громадського харчування. Також зросла вартість послуг таксі через подорожчання палива та його дефіцит.

Фіксується подорожчання деяких овочів через окупацію південних регіонів: огірків, помідорів, кабачків та баклажанів.

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Відчутніше дорожчали крупи, зокрема гречка і рис. Зросла вартість солі через руйнування основного видобувного підприємства.

Темпи зростання цін на пальне стрімко збільшилися – до 57,5% р/р. Це пояснюється високими цінами на нафту, дефіцитом пального та зростанням витрат на логістику.

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