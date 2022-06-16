Июнь, 15 в 23:22

Украинская экономика постепенно восстанавливается с момента наибольшего падения, которое произошло в марте.

Как сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук, восстановление экономики происходит благодаря регионам, где нет активных боевых действий.

Он заявил, что в результате спад в мае этого года (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) замедлился до 35-40%.

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– По оценкам НБУ, в марте ВВП упал на 44%, а в мае падение сократилось до 35-40%, – цитирует слова Николайчука издание Интерфакс-Украина.

Замглавы НБУ добавил, что для оценки ВВП следует полагаться только на косвенные данные.

Сергей Николайчук также прокомментировал инфляцию, которая по итогам мая в годовом исчислении достигла 18%. Он отметил, что инфляция во многом зависит от нарушений цепочек снабжения и проблем с логистикой. Заместитель главы Нацбанка подчеркнул, что наиболее высокая инфляция — в южных областях Украины, которые в настоящее время частично оккупированы. В то же время в регионах запада Украины инфляция самая низкая и, по сути, очень близка к уровню инфляции в соседних странах.

Замглавы НБУ Николайчук также оценил инфляционные ожидания населения на уровне около 20%.

По его словам, это стало одним из аргументов для повышения учетной ставки с 10% сразу до 25%, чтобы обеспечить положительные реальные ставки и снизить инфляционное давление.

Как сообщалось, ВВП Украины, по оценкам Госстата, в первом квартале 2022 года упал на 15,1% по сравнению с первым кварталом 2021-го, после роста на 6,1% в четвертом квартале прошлого года.

При этом Всемирный банк (ВБ) дает прогноз по снижению украинской экономики в этом году на 45,1%, а Национальный банк Украины воздерживается от точных оценок, однако отмечает, что спад будет меньше 30%.