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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Несколько тысяч гривен на каждого украинца: Устенко анонсировал новые выплаты

Анастасия Гевко, редактор ленты
Несколько тысяч гривен на каждого украинца: Устенко анонсировал новые выплаты
Фото: Depositphotos

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что из-за сложной экономической ситуации в стране, которая появилась из-за войны, развязанной Российской Федерацией, нужно сделать выплаты для всех граждан, вне зависимости от того, работают они или нет.

– Я выступал бы за принцип безусловного базового дохода, который был бы предназначен для всех украинцев. Единственный вопрос – где брать деньги для этого, – сказал Устенко в эфире национального телемарафона в пятницу, 17 июня.

В ответ на вопрос журналистки Устенко отметил, что можно было бы получить эти деньги из замороженных на Западе российских активов. Однако еще одним вариантом получения финансов для поддержки украинцев в условиях войны может быть использование резервов, сэкономленных во время того, как многие наши граждане находились за границей и не использовали средства, которые должны были идти на их социальное обеспечение.

По его мнению, эта цифра должна быть на уровне примерно нескольких тысяч гривен для каждого украинца. 

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– Это не быстро и не легко делается, но я считаю, что это было бы уместно сделать на ближайшие шесть месяцев, чтобы дополнительно помогать украинцам – всем, вне зависимости от того, есть у них работа, или же ее нет, – подытожил он.

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