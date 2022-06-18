Июнь, 17 в 22:42

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что из-за сложной экономической ситуации в стране, которая появилась из-за войны, развязанной Российской Федерацией, нужно сделать выплаты для всех граждан, вне зависимости от того, работают они или нет.

– Я выступал бы за принцип безусловного базового дохода, который был бы предназначен для всех украинцев. Единственный вопрос – где брать деньги для этого, – сказал Устенко в эфире национального телемарафона в пятницу, 17 июня.

В ответ на вопрос журналистки Устенко отметил, что можно было бы получить эти деньги из замороженных на Западе российских активов. Однако еще одним вариантом получения финансов для поддержки украинцев в условиях войны может быть использование резервов, сэкономленных во время того, как многие наши граждане находились за границей и не использовали средства, которые должны были идти на их социальное обеспечение.

По его мнению, эта цифра должна быть на уровне примерно нескольких тысяч гривен для каждого украинца.

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