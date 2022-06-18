Червень, 17 в 22:42

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що через складну економічну ситуацію в країні, яка виникла через війну, розв’язану Російською Федерацією, потрібно зробити виплати для всіх громадян, незалежно від того, працюють вони чи ні.

– Я б виступав за принцип безумовного базового доходу, який був би призначений для всіх українців. Єдине питання – де брати гроші для цього, – сказав Устенко в ефірі національного телемарафону у п’ятницю, 17 червня.

У відповідь на запитання журналістки Устенко зазначив, що можна було б отримати ці гроші із заморожених на Заході російських активів. Проте ще одним варіантом отримання фінансів для підтримки українців в умовах війни може бути використання резервів, заощаджених під час того, як багато наших громадян перебували за кордоном і не використовували кошти, які мали йти на їхнє соціальне забезпечення.

На його думку, ця цифра має бути на рівні приблизно кількох тисяч гривень для кожного українця.

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