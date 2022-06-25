Червень, 25 в 17:48

За підрахунками Київської школи економіки, внаслідок російської агресії знищено або пошкоджено 44 млн квадратних метрів житлових площ, у грошах збитки – у майже 40 млрд грн.

І це лише приблизні підрахунки, реальні цифри можуть бути більшими. Власники пошкоджених будинків та квартир на деокупованих територіях не знають, що робити.

Навесні влада активно декларувала: усім виплатять компенсації за зруйноване. Утім, вже закінчується червень, а законодавчо механізм грошової оцінки збитків та виплати довгоочікуваних відшкодувань досі не ухвалили.

Зараз дивляться

Ні закону, ні грошей в бюджеті на компенсації

Нині у Верховній раді доопрацьовують довгоочікуваний законопроєкт 7198. Його ініціаторка нардепка Олена Шуляк в ефірі телемарафону пояснила затримку: документ готується до другого читання, до нього подали більше ніж 700 правок і всі треба опрацювати.

– В першу чергу родини військових, багатодітні родини та люди з інвалідністю будуть мати право першочергово отримати компенсацію. Ми дуже хочемо, щоб працювала наша економіка, українські виробники будівельних матеріалів, українські будівельники. Тому передбачили, якщо житло повністю зруйноване, ти не можеш отримати гроші. Ти отримуєш квадратні метри, щоб залишитися і працювати в Україні. Натомість на ремонти ми передбачили грошові компенсації, – наголошує керівниця партії Слуга народу Олена Шуляк.

У міністерстві розвитку громад та територій України також наголошують, об’єми знищеного дуже великі, тому зараз важливо все правильно задокументувати. Напередодні уряд нарешті схвалив єдину форму подачі заяв про пошкоджене майно.

У кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, який підтверджує його збитки, згодом він має відобразитися в Дії. Також ухвалили механізм роботи комісій, які обстежують будівлі.

– Станом на сьогодні на деокупованих територіях – це Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Житомирщина – ми маємо вже 35% зруйнованих об’єктів, по яким вже зафіксовано факт руйнувань. Навіщо це робиться: надалі необхідно буде зробити чіткий і прозорий механізм для отримання цієї компенсації, тому що понівеченого житла дуже багато, людей багато, ми намагаємося зробити максимально зрозумілий механізм, щоб людям не треба було доносити якісь документи, щось додатково підтверджувати, – пояснює затримку заступниця міністра Мінрегіону Наталія Козловська.

Нарешті чесно в уряді зізналися, у державному бюджеті грошей, а це щонайменше 40 млрд, на виплату компенсацій зараз немає.

Тому повноцінний процес відшкодування почнеться після того, як конфісковані на Заході російські кошти надійдуть Україні. Але коли це відбудеться, навіть прогнозувати ніхто не береться.

– Ми розуміємо, що не отримаємо ці кошти швидко, і розуміємо, що зараз нам треба готуватися до опалювального сезону, тому уряд з державного бюджету виділяє кошти з резервного фонду для оперативного відновлення. І зараз у Київській області, Житомирській, Сумській, Чернігівській ми бачимо як швидко розмінували території, як швидко відновлюється транспортне сполучення, відновлення електропостачання. Зараз проводяться максимально поточні ремонти, де можна швидко замінити вікна, швидко полагодити дах, аби підготувати будівлі до опалювального сезону. У нас попереду є ще декілька місяців, – наголошує нардепка Олена Шуляк.

Починаємо відбудову самотужки

Тим часом у потрощеному рашистами Ірпені люди вже починають розуміти, коштів на відбудову скоро не отримають. Багато ОСББ відкривають публічні збори коштів на необхідні ремонти, аби до осені встигнути зробити хоч щось.

Мешканка Ірпеня Анна розповідає, у її будинок прилетіло 6 снарядів. Частково знищені бетонні перекриття, вікна та двері, зруйновані вентиляційні канали та шахти.

Мешканці самотужки почали відбудову. Відновили всі комунікації, накрили пошкоджений дах плівкою. Але від злив та вітру все швидко руйнується, вже замокли стіни під’їздів.

– Чекати допомоги від держави ми вже не можемо, сьогодні немає встановленого та регламентованого порядку дій в таких ситуаціях. Нам потрібно встигнути до осені провести критичні роботи по заміні даху і відновленню стін, інакше 44 родини можуть опинитися на вулиці. Ми докладаємо максимальних зусиль для відновлення нашого житла, але самостійно не можемо впоратись, – нарікає власниця житла в Ірпені.

В Мінрегіоні кажуть, компенсації за відновлене самотужки житло обов’язково будуть. Для того, щоб люди могли самостійно приступити до відновлення, спочатку необхідно задокументувати руйнування.

Для цього звернутися до органу місцевого самоврядування у будь-який спосіб. Вони мають створити комісію з трьох осіб, одна людина повинна мати будівельну освіту, виїхати на місце і зафіксувати все в акті. Копію надати власнику житла.

– Якщо громадянин готовий почати відновлювальні роботи самостійно, то цього акту фіксації буде достатньо для початку робіт. Ми дуже раді, що громадяни зголошуються самостійно починати роботи, законопроєкт передбачає виплати компенсацій усім залежно від пошкоджень, – пояснює заступниця міністра Мінрегіону Наталія Козловська.

Як перестрахуватися, щоб точно претендувати на компенсацію: поради юриста

Адвокат Андрій Ярмольський нагадує, якщо ви ще не подали заявку у Дії про пошкодження чи знищення житлової площі, це треба зробити вже, не чекаючи ухвалення закону чи закінчення бойових дій.

Можна зробити все офлайн – через Центр надання адміністративних послуг. Для цього слід підготувати такі документи:

заяву про проведення обстеження житла та виплату грошової компенсації (встановленої форми);

копію документа, що посвідчує особу;

копію номера облікової картки платника податків;

нотаріально завірені копії документів, що підтверджують право власності на житло або ж інформаційну довідку чи копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яку можна оформити також онлайн.

– Щоб належним чином довести факт руйнації і обсяги, необхідно зафіксувати пошкодження майна за допомогою актів знищення/пошкоджень, складених працівниками ДСНС, місцевої влади або військових адміністрацій. Якщо зафіксувати пошкодження/знищення тимчасово неможливо, треба скласти акт опису пошкоджень самостійно, попросивши підписати його, для прикладу, сусідів. Варто зробити також фото/відео пошкоджень, – радить адвокат Андрій Ярмольський.

Якщо мешканці готові починати відбудову самотужки, і досі не дочекалися комісії від міста чи села, можуть зробити обстеження своїм коштом. Для цього замовити експертний огляд у ліцензованої компанії, перелік таких є на сайті Мінрегіону.

Їхній висновок теж буде підставою для виплати компенсації потім. А після початку будівельних робіт обов’язково необхідно фіксувати усі витрати, збирати чеки на матеріали, послуги будівельників, укладати офіційні договори та фіксувати все актами приймання-передачі наданих послуг.

До таких масштабів руйнувань держава була неготовою, тому за можливості власники мають брати відповідальність на себе за відбудову свого житла.