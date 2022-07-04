Июль, 04 в 20:37

За июнь 2022 года средняя розничная цена килограмма охлажденной свинины поднялась до 140,2 грн, то есть стоимость этого вида мяса увеличилась на 5,8%, если сравнивать с предыдущим месяцем.

— С 1 июня до 1 июля смена розничных ценников колебалась в пределах 4,3-11 грн/кг в зависимости от полуфабриката. В частности, заметнее всего подорожали тазобедренная часть (+11 грн/кг), ошейок и вырезка (+10 грн/кг), а умереннее — лопатка и грудинка (+4,3 и 6,3 грн/кг, соответственно), — сообщили в АСУ.

Увеличение розничной цены за килограмм свинины имеет похожую динамику закупочной стоимости на продукт. Если сравнивать цены на свинину с июнем 2021 года, то килограмм мяса стал дороже на около 7,8%. В то же время цены на говядину, курятину и другие виды мяса выросли еще больше в процентном соотношении.

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— Говядина на 27,7%, курятина — на 16,6%, а индюшатина — на 11,3% против прошлого июня. Цены на свинину в рознице транслируют как подорожание свинины в закупке, так и общеэкономические тенденции, — подчеркнули в АСУ.

Источник: АСУ