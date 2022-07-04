Липень, 04 в 20:37

За червень 2022 року середня роздрібна ціна кілограма охолодженої свинини піднялася до 140,2 грн, тобто вартість цього виду м’яса збільшилась на 5,8%, якщо порівнювати з попереднім місяцем.

– З 1 червня до 1 липня зміна роздрібних цінників коливалася в межах 4,3-11 грн/кг залежно від напівфабрикату. Зокрема, найпомітніше подорожчали тазостегнова частина (+11 грн/кг), ошийок та вирізка (+10 грн/кг), а найпомірніше — лопатка та грудинка (+4,3 та 6,3 грн/кг, відповідно), – повідомили в АСУ.

Збільшення роздрібної ціни за кілограм свинини має подібну динаміку закупівельної вартості на продукт. Якщо ж порівнювати ціни на свинину з червнем 2021 року, то кілограм м’яса став дорожчим на близько 7,8%. Водночас ціни на яловичину, курятину та інші види м’яса зросли ще більше у відсотковому співвідношенні.

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– Яловичина на 27,7%, курятина — на 16,6%, а індичатина — на 11,3% проти минулого червня. Ціни на свинину в роздрібі транслюють як здороження свинини в закупівлі, так і загальноекономічні тенденції, – наголосили в АСУ.

Джерело: АСУ