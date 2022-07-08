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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Сподіваються на закінчення війни взимку: опитування представників українського бізнесу

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Сподіваються на закінчення війни взимку: опитування представників українського бізнесу
Фото: Depositphotos

Більшість представників українського бізнесу (49%) чекають на закінчення гострої фази війни взимку.

Про це свідчать дані опитування Gradus Research, яке провели у липні. Водночас третина респондентів (35%) вважає, що активні бойові дії розтягнуться до кінця 2023 року або взагалі на роки.

Крім того, половина бізнесу (51%) працює частково, тобто повномасштабна війна вплинула на обсяги активності й вони ще не відновлені. 22% працюють як раніше, а 19% підприємств призупинили роботу тимчасово, але мають наміри відновити її максимально швидко. А 6% опитаних навіть розпочали новий бізнес під час війни. 

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За даними опитування, не потребують релокації майже половина – 48%, повністю або частково перемістилися 12%, у процесі – 20%, потребують і планують релокацію – 18%.

Основні причини переміщення – зберегти бізнес (38%), більший попит на інших територіях (30%), зняття логістичних проблем. У межах України переїхала більшість бізнесів (72%), а з 11%, що переїхали за кордон, понад половина (62%) – до країн ЄС, переважно до Польщі, Німеччини, Болгарії, Естонії.

Переважна більшість, або 83%, представників українського бізнесу вважають себе спроможними конкурувати з європейськими.

Опитування Gradus Research про тренди в бізнес-середовищі щодо ставлення українців до ЄС проведено 5 липня серед 100 керівників підприємств малого, великого та середнього бізнесу.

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Джерело: Gradus Research

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