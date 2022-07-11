Июль, 11 в 11:16

По состоянию на 11 июля 2022 года официальный курс доллара по отношению к гривне не изменился — 29,25 грн, а вот евро немного подешевело и стоит 29,7 грн.

Об этом рассказывают Факты ICTV.

Напомним, что курс доллара в Украине неизменен с 24 февраля 2022 года — со дня полномасштабного военного вторжения России.

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Сегодня один польский злотый стоит 6,22 грн.

Курсы валют в других банках Украины:

Курс валют в Приватбанке:

Курс валют в Ощадбанке:

Курс валют в Монобанке:

Курс валют в Райффайзен Банке:

Курс валют в УкрСиббанке:

В УкрСиббанке курс указан по состоянию на 8 июля 2022 года.

В банковских обменниках Киева доллар стоит примерно 36,30 грн, евро – 37,10 грн.

Продать доллар в среднем можно по курсу 35,50 грн, евро – 36,00 грн.

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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Монобанк, УкрСиббанк