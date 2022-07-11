Гривна “просела”: сколько стоят доллар и евро в банковских обменниках
По состоянию на 11 июля 2022 года официальный курс доллара по отношению к гривне не изменился — 29,25 грн, а вот евро немного подешевело и стоит 29,7 грн.
Об этом рассказывают Факты ICTV.
Напомним, что курс доллара в Украине неизменен с 24 февраля 2022 года — со дня полномасштабного военного вторжения России.
Сегодня один польский злотый стоит 6,22 грн.
Курсы валют в других банках Украины:
Курс валют в Приватбанке:
Курс валют в Ощадбанке:
Курс валют в Монобанке:
Курс валют в Райффайзен Банке:
Курс валют в УкрСиббанке:
В УкрСиббанке курс указан по состоянию на 8 июля 2022 года.
В банковских обменниках Киева доллар стоит примерно 36,30 грн, евро – 37,10 грн.
Продать доллар в среднем можно по курсу 35,50 грн, евро – 36,00 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Монобанк, УкрСиббанк