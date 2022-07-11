Липень, 11 в 11:16

Станом на 11 липня 2022 року офіційний курс долара щодо гривні не змінився – 29,25 грн, а ось євро трохи здешевшало і коштує 29,7 грн.

Про це розповідають Факти ICTV.

Нагадаємо, що курс долара в Україні незмінний із 24 лютого 2022 року – із дня повномасштабного воєнного вторгнення Росії.

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Сьогодні один польський злотий коштує 6,22 грн.

Курси валют в інших банках України:

Курс валют у Приватбанку:

Курс валют в Ощадбанку:

Курс валют у Монобанку:

Курс валют у Райффайзен Банку:

Курс валют в УкрСиббанку:

В УкрСиббанку курс вказано станом на 8 липня 2022 року.

В банківських обмінниках Києва долар коштує приблизно 36,30 грн, євро – 37,10 грн.

Продати долар в середньому можна за курсом 35,50 грн, євро – 36,00 грн.

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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Монобанк, УкрСиббанк