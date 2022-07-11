Гривня “просіла”: скільки коштують долар та євро в банківських обмінниках
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Станом на 11 липня 2022 року офіційний курс долара щодо гривні не змінився – 29,25 грн, а ось євро трохи здешевшало і коштує 29,7 грн.
Про це розповідають Факти ICTV.
Нагадаємо, що курс долара в Україні незмінний із 24 лютого 2022 року – із дня повномасштабного воєнного вторгнення Росії.
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Сьогодні один польський злотий коштує 6,22 грн.
Курси валют в інших банках України:
Курс валют у Приватбанку:
Курс валют в Ощадбанку:
Курс валют у Монобанку:
Курс валют у Райффайзен Банку:
Курс валют в УкрСиббанку:
В УкрСиббанку курс вказано станом на 8 липня 2022 року.
В банківських обмінниках Києва долар коштує приблизно 36,30 грн, євро – 37,10 грн.
Продати долар в середньому можна за курсом 35,50 грн, євро – 36,00 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Монобанк, УкрСиббанк