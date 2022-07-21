НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Липень, 21 в 14:41

У четвер, 21 липня, стало відомо, що правління Національного банку України прийняло рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті НБУ.

Повідомляється, що це рішення й надалі позначатиметься на зростанні ринкових ставок.

Зараз дивляться

– Збільшення привабливості гривневих активів разом із коригуванням офіційного обмінного курсу та додатковими заходами економічної політики знизить попит на валютному ринку, – очікують у НБУ.

Там наголошують, що враховуючи заплановані надходження офіційного фінансування, така ставка має допомогти підтримувати достатній рівень міжнародних резервів та забезпечувати курсову та макрофінансову стабільність.

– Інфляція стрімко зростала і досягла 21,5% у червні переважно внаслідок шоків, спричинених війною, та через глобальний ціновий тиск, – пояснили там.

Так, збереження ставки аргументують тривалим періодом суттєвого цінового тиску, необхідністю забезпечувати привабливість гривневих активів, утримувати стабільність курсу та переважання інфляційних ризиків на горизонті прогнозу.

– Збільшення привабливості гривневих активів разом із корекцією офіційного обмінного курсу знизить попит на валютному ринку. Це дозволить підтримувати достатній рівень міжнародних резервів та забезпечувати макрофінансову стабільність в Україні, – прокоментував рішення про облікову ставку та підвищення курсу долара глава НБУ Кирило Шевченко під час брифінгу 21 липня.

У НБУ наголошують, що готові за необхідності застосовувати додаткові заходи для захисту міжнародних резервів, покращення монетарної трансмісії та стримування інфляції.