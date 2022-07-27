Евро в обменниках превысил 40 грн, доллар также дорожает: курс валют в Украине
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Официальный курс доллара в Украине по состоянию на 27 июля остается стабильным и составляет 36,56 грн $1. Регулятор поднял его 21 июля и зафиксировал на таком уровне.
Тем временем евро, согласно курсу НБУ, подешевел на 36 копеек – с 37,41 до 37,05 грн.
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Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|38,7
|39,9
|Доллар
|39
|39,7
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,1
|40,1
|Доллар
|39
|39,8
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|37,2
|37,6
|Доллар
|36,65
|37
В обменниках евро можно купить в среднем за 40,2 грн против 39,6 грн 26 июля. Продают евро за 40,6 грн (26 июля было 40 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 39,9 грн против 39,1 грн 26 июля, а продают за 40,2 грн (26 июля было 39,4 грн).
В целом, по сравнению с 26 июля, курс валют в обменниках 27 июля продолжает расти.