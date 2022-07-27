Июль, 27 в 11:25

Официальный курс доллара в Украине по состоянию на 27 июля остается стабильным и составляет 36,56 грн $1. Регулятор поднял его 21 июля и зафиксировал на таком уровне.

Тем временем евро, согласно курсу НБУ, подешевел на 36 копеек – с 37,41 до 37,05 грн.

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Валюта Купля Продажа Евро 38,7 39,9 Доллар 39 39,7

Курс валют в отделениях Ощадбанка

Валюта Купля Продажа Евро 39,1 40,1 Доллар 39 39,8

Курс валют в Монобанке

Валюта Купля Продажа Евро 37,2 37,6 Доллар 36,65 37

В обменниках евро можно купить в среднем за 40,2 грн против 39,6 грн 26 июля. Продают евро за 40,6 грн (26 июля было 40 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 39,9 грн против 39,1 грн 26 июля, а продают за 40,2 грн (26 июля было 39,4 грн).

В целом, по сравнению с 26 июля, курс валют в обменниках 27 июля продолжает расти.