Євро в обмінниках перевищило 40 грн, долар також дорожчає: курс валют в Україні
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Офіційний курс долара в Україні станом на 27 липня залишається стабільним і становить 36,56 грн $1. Регулятор підняв його 21 липня і зафіксував на такому рівні.
Тим часом євро, згідно з курсом НБУ, здешевшало на 36 копійок – з 37,41 до 37,05 грн.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,7
|39,9
|Долар
|39
|39,7
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,1
|40,1
|Долар
|39
|39,8
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|37,2
|37,6
|Долар
|36,65
|37
В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,2 грн проти 39,6 грн 26 липня. Продають євро за 40,6 грн (26 липня було 40 грн).
Долар в обмінниках в середньому купують за 39,9 грн проти 39,1 грн 26 липня, а продають за 40,2 грн (26 липня було 39,4 грн).
Загалом, порівняно з 26 липня, курс валют в обмінниках 27 липня продовжує зростати.