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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро в обмінниках перевищило 40 грн, долар також дорожчає: курс валют в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Євро в обмінниках перевищило 40 грн, долар також дорожчає: курс валют в Україні
Фото: Depositphotos

Офіційний курс долара в Україні станом на 27 липня залишається стабільним і становить 36,56 грн $1. Регулятор підняв його 21 липня і зафіксував на такому рівні.

Тим часом євро, згідно з курсом НБУ, здешевшало на 36 копійок – з 37,41 до 37,05 грн.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,7 39,9
Долар 39 39,7

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,1 40,1
Долар 39 39,8

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 37,2 37,6
Долар 36,65 37

В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,2 грн проти 39,6 грн 26 липня. Продають євро за 40,6 грн (26 липня було 40 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 39,9 грн проти 39,1 грн 26 липня, а продають за 40,2 грн (26 липня було 39,4 грн).

Загалом, порівняно з 26 липня, курс валют в обмінниках 27 липня продовжує зростати.

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