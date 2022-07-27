Липень, 27 в 11:25

Офіційний курс долара в Україні станом на 27 липня залишається стабільним і становить 36,56 грн $1. Регулятор підняв його 21 липня і зафіксував на такому рівні.

Тим часом євро, згідно з курсом НБУ, здешевшало на 36 копійок – з 37,41 до 37,05 грн.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 38,7 39,9 Долар 39 39,7

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,1 40,1 Долар 39 39,8

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 37,2 37,6 Долар 36,65 37

В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,2 грн проти 39,6 грн 26 липня. Продають євро за 40,6 грн (26 липня було 40 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 39,9 грн проти 39,1 грн 26 липня, а продають за 40,2 грн (26 липня було 39,4 грн).

Загалом, порівняно з 26 липня, курс валют в обмінниках 27 липня продовжує зростати.