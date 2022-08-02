Индустриалбанк запустил два депозита со ставкой 16,5-20% в гривне

Август, 02 в 10:00

Финансовые вливания стран-союзников поддерживают экономику Украины, что помогает и нашим предпринимателям: кто-то продолжает деятельность или перестраивается и ищет новые ниши.

Деньгами Украину пока не заваливают, так что приходится и НБУ использовать все доступные ему инструменты.

С одной стороны это открывает новые возможности для банков по предоставлению новых продуктов, а с другой условия могут поменяться слишком быстро.

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Размеры очередной макрофинансовой помощи стране и ее влияние на баланс экономики не может предсказать никто, ввиду слишком многих неизвестных.

Индустриалбанк нашел решение, привязав доходность двух новых депозитов к ставкам Национального регулятора по формуле овернайт, что означает изменение процента доходности на следующий день после изменения ставок.

Звучит запутанно, но просто на практике.

Депозит Актуальный

Текущая доходность — 16,25% годовых при вкладе на 12 месяцев.

Расчитывается по формуле: размер учетной ставки НБУ (сейчас 25%) * коэффициент 0,65.

Есть срок вклада на 18 месяцев, но для него коэффициент 0,6 и доходность ниже.

При снижении ставок НБУ доходность депозита не может опуститься меньше 10%, но и не может превысить 25% в случае повышения.

Минимальная сумма вклада — 500 грн.

Депозит Национальная перспектива

В нем привязка идет к проценту дохода от депозитных сертификатов НБУ, который также меняется при смене учетной ставки.

Формула расчета: базовая ставка + процент дохода от депозитных сертификатов НБУ — 3%.

Текущая доходность — 20% годовых.

Срок заключения договора составляет 1 месяц и продлевается по желанию клиента. При этом с депозита можно в любой момент снимать деньги, если баланс выше минимальной суммы депозита. Полностью закрыть депозит можно в конце месяца.

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. грн.

Это одни из лучших условий на рынке, которые также позволяют клиенту выбирать исходя из его потребностей и возможностей.