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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ разрешил банкам продавать больше наличной валюты украинцам

Валентина Чорна, редактор ленты
НБУ разрешил банкам продавать больше наличной валюты украинцам
Фото: Depositphotos

С сегодняшнего дня, 27 июля, Национальный банк Украины разрешил банкам продавать клиентам больше наличной валюты.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Соответствующее решение должно увеличить предложение на наличном сегменте валютного рынка и отразиться на ослаблении девальвационного давления.

– С 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты, – говорится в сообщении.

В то же время, дополнительное давление на международные резервы НБУ вследствие использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым.

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В Нацбанке напомнили, что с 14 апреля 2022 года разрешили банкам продавать населению наличную иностранную валюту.

Однако банки могут производить продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной им наличной иностранной валюты и проданной. Это было необходимо для предотвращения дополнительного давления на валютные резервы.

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