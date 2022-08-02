Індустріалбанк запустив два депозити зі ставкою 16,5-20% у гривні

Серпень, 02 в 10:00

Фінансові вливання країн-союзників підтримують економіку України, що допомагає і нашим підприємцям: хтось продовжує діяльність, а хтось перебудовується і шукає нові ніші.

Грошима Україну поки не завалюють, тому НБУ доводиться використовувати усі доступні інструменти.

З одного боку це відкриває нові можливості для банків у наданні нових продуктів, а з іншого – умови можуть змінитися занадто швидко.

Зараз дивляться

Розміри чергової макрофінансової допомоги Україні та її вплив на баланс економіки не може передбачити ніхто, зважаючи на багато невідомих.

Індустріалбанк знайшов рішення, прив’язавши прибутковість двох своїх нових депозитів до ставок національного регулятора за формулою овернайт, що означає зміну відсотка прибутковості на наступний день після зміни ставок.

Звучить заплутано, але просто на практиці.

Депозит Актуальний

Поточна прибутковість – 16,25% річних при вкладі на 12 місяців.

Розраховується за формулою: розмір облікової ставки НБУ (зараз 25%) * коефіцієнт 0,65.

Є термін вкладу на 18 місяців, але для нього коефіцієнт 0,6 і прибутковість нижче.

При зниженні ставок НБУ прибутковість депозиту не може опуститися менше 10%, але і не має перевищити 25% у разі підвищення.

Мінімальна сума вкладу – 500 грн.

Депозит Національна перспектива

У ньому прив’язка йде до відсотка доходу від депозитних сертифікатів НБУ, який також змінюється при зміні облікової ставки.

Формула розрахунку: базова ставка + відсоток доходу від депозитних сертифікатів НБУ – 3%.

Поточна прибутковість – 20% річних.

Термін укладення договору становить 1 місяць і продовжується за бажанням клієнта.

При цьому з депозиту можна в будь-який момент знімати гроші, якщо баланс вище мінімальної суми. Повністю закрити депозит можна в кінці місяця.

Мінімальна сума вкладу – 50 тис. грн.

Це одні з найкращих умов на ринку, які дають можливість клієнту вибирати, з огляду на свої потреби і можливості.