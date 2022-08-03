Доллар и евро в обменниках подешевели: курс валют в Украине на 3 августа
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Официальный курс доллара в Украине на 3 августа остается стабильным и составляет 36,56 грн $1. Регулятор поднял его 21 июля и зафиксировал на таком уровне.
В то же время евро, согласно курсу НБУ, подешевел минимально (лишь на 3 копейки) – с 37,41 до 37,38 грн.
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Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,5
|40,7
|Доллар
|39,35
|39,85
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,85
|41
|Доллар
|39,65
|39,95
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|37,47
|38,65
|Доллар
|36,65
|37,90
В обменниках евро можно купить в среднем за 39,7 грн против 41,37 грн 2 августа. Продают евро за 40,4 грн (2 августа было 40,5 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 39,3 грн против 40,2 грн 2 августа, а продают за 39,75 грн (2 августа было 40,5 грн).
По сравнению с предыдущим днем курс валют в обменниках 3 августа упал.