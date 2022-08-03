Август, 03 в 11:23

Официальный курс доллара в Украине на 3 августа остается стабильным и составляет 36,56 грн $1. Регулятор поднял его 21 июля и зафиксировал на таком уровне.

В то же время евро, согласно курсу НБУ, подешевел минимально (лишь на 3 копейки) – с 37,41 до 37,38 грн.

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В обменниках евро можно купить в среднем за 39,7 грн против 41,37 грн 2 августа. Продают евро за 40,4 грн (2 августа было 40,5 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 39,3 грн против 40,2 грн 2 августа, а продают за 39,75 грн (2 августа было 40,5 грн).

По сравнению с предыдущим днем курс валют в обменниках 3 августа упал.