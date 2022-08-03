Долар і євро в обмінниках здешевшали: курс валют в Україні на 3 серпня
Фото: Depositphotos
Офіційний курс долара в Україні станом на 3 серпня залишається стабільним і становить 36,56 грн $1. Регулятор підняв його 21 липня і зафіксував на такому рівні.
Водночас євро, згідно з курсом НБУ, здешевшало мінімально (лише на 3 копійки) – з 37,41 до 37,38 грн.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,5
|40,7
|Долар
|39,35
|39,85
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,85
|41
|Долар
|39,65
|39,95
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|37,47
|38,65
|Долар
|36,65
|37,90
В обмінниках євро можна купити в середньому за 39,7 грн проти 41,37 грн 2 серпня. Продають євро за 40,4 грн (2 серпня було 40,5 грн).
Долар в обмінниках в середньому купують за 39,3 грн проти 40,2 грн 2 серпня, а продають за 39,75 грн (2 серпня було 40,5 грн).
Порівняно з попереднім днем курс валют в обмінниках 3 серпня впав.