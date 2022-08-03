Серпень, 03 в 11:23

Офіційний курс долара в Україні станом на 3 серпня залишається стабільним і становить 36,56 грн $1. Регулятор підняв його 21 липня і зафіксував на такому рівні.

Водночас євро, згідно з курсом НБУ, здешевшало мінімально (лише на 3 копійки) – з 37,41 до 37,38 грн.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,5 40,7 Долар 39,35 39,85

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,85 41 Долар 39,65 39,95

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 37,47 38,65 Долар 36,65 37,90

В обмінниках євро можна купити в середньому за 39,7 грн проти 41,37 грн 2 серпня. Продають євро за 40,4 грн (2 серпня було 40,5 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 39,3 грн проти 40,2 грн 2 серпня, а продають за 39,75 грн (2 серпня було 40,5 грн).

Порівняно з попереднім днем курс валют в обмінниках 3 серпня впав.