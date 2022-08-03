Квитанции за газ: в Нафтогазе объяснили, кому и за что нужно платить

Август, 03 в 14:26

Среди потребителей до сих пор существует неразбериха в обязанностях разных компаний, в частности Нафтогаза и облгазов, поэтому компания дала объяснение – кому и за что нужно платить.

– Существуют два типа компаний, которые напрямую работают с населением – газоснабжающие и операторы газораспределительных сетей (ГРС). Первые поставляют газ населению, вторые – контролируют и обслуживают трубу, по которой этот газ доставляется потребителю, а также объемы потребления, – говорят в Нафтогазе.

Из-за войны количество поставщиков газа сократилось с 50 до 12 компаний, поэтому сейчас для 12,3 млн украинских домохозяйств основным поставщиком является ГК Нафтогаз Украины.

В то же время жильцы и частных домов, и многоэтажек могут сменить поставщика газа даже онлайн, но нужно сообщить компании, что вы хотите работать с ней, и подтвердить свою личность.

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– Основная задача газоснабжающей компании – обеспечить клиента газом и создать удобный сервис, а сам ресурс она будет поставлять по трубе, принадлежащей оператору ГРС (облгаз), – отмечают в НАК.

Оператор ГРС обеспечивает распределение (доставку) газа. Таких в Украине более 40 (в зависимости от региона), и это естественная монополия.

– То есть клиент не может сменить своего оператора ГРС, не изменив место жительства. В Украине только одна газопроводная система, альтернативы не существует. Обычно в области работает один облгаз, но бывает, что разными участками газовых сетей управляют от двух до четырех компаний, – объясняют в Нафтогазе.

Кроме того, оператор ГРС поставляет газ по фиксированному тарифу, устанавливаемому Нацкомиссией по регулированию энергетики (НКРЭКУ) для каждого отдельно.

С 1 мая в Украине почти 10 млн пользователей газа переведены на обслуживание Нафтогаза, поскольку местные газовые компании не смогли выполнять свои функции.

Потребители узнали о переводе обслуживания только после 20 июня, поскольку процедуру провели задним числом.

Многие потребители уже заплатили за май бывшему поставщику, потому у них появилась задолженность перед новым поставщиком.

Джерело: Нафтогаз