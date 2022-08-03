Квитанции за газ: в Нафтогазе объяснили, кому и за что нужно платить
Среди потребителей до сих пор существует неразбериха в обязанностях разных компаний, в частности Нафтогаза и облгазов, поэтому компания дала объяснение – кому и за что нужно платить.
– Существуют два типа компаний, которые напрямую работают с населением – газоснабжающие и операторы газораспределительных сетей (ГРС). Первые поставляют газ населению, вторые – контролируют и обслуживают трубу, по которой этот газ доставляется потребителю, а также объемы потребления, – говорят в Нафтогазе.
Из-за войны количество поставщиков газа сократилось с 50 до 12 компаний, поэтому сейчас для 12,3 млн украинских домохозяйств основным поставщиком является ГК Нафтогаз Украины.
В то же время жильцы и частных домов, и многоэтажек могут сменить поставщика газа даже онлайн, но нужно сообщить компании, что вы хотите работать с ней, и подтвердить свою личность.
– Основная задача газоснабжающей компании – обеспечить клиента газом и создать удобный сервис, а сам ресурс она будет поставлять по трубе, принадлежащей оператору ГРС (облгаз), – отмечают в НАК.
Оператор ГРС обеспечивает распределение (доставку) газа. Таких в Украине более 40 (в зависимости от региона), и это естественная монополия.
– То есть клиент не может сменить своего оператора ГРС, не изменив место жительства. В Украине только одна газопроводная система, альтернативы не существует. Обычно в области работает один облгаз, но бывает, что разными участками газовых сетей управляют от двух до четырех компаний, – объясняют в Нафтогазе.
Кроме того, оператор ГРС поставляет газ по фиксированному тарифу, устанавливаемому Нацкомиссией по регулированию энергетики (НКРЭКУ) для каждого отдельно.
С 1 мая в Украине почти 10 млн пользователей газа переведены на обслуживание Нафтогаза, поскольку местные газовые компании не смогли выполнять свои функции.
Потребители узнали о переводе обслуживания только после 20 июня, поскольку процедуру провели задним числом.
Многие потребители уже заплатили за май бывшему поставщику, потому у них появилась задолженность перед новым поставщиком.
Джерело: Нафтогаз