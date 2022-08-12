Глава НБУ объяснил, почему не удается сравнить официальный и наличный курс доллара

Август, 12 в 19:00

Разница между официальным и наличным курсами доллара связана с валютными ограничениями, необходимыми для защиты международных резервов.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко. Он подчеркнул, пока будут существовать ограничения, будет существовать и курсовая разница.

– Чтобы она была умеренной, мы расширили возможности банков для продажи наличной валюты, а также частично удовлетворяем спрос на безналичную иностранную валюту, позволив гражданам покупать ее для размещения на депозит, – объяснил Шевченко.

Отметим, что наличный курс доллара взлетел после решения повысить официальную стоимость американской валюты на 35% до 36,6 грн/$.

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Шевченко добавил, что запрет показывать курс доллара на уличных табло позволил стабилизировать ситуацию.

— Мы приняли целый ряд мер по ужесточению требований к обменникам. НБУ впервые за 20 лет занялся этим сегментом рынка. Мы также вернулись к выездным проверкам. Результаты уже есть. В частности, мы аннулировали лицензии 600 обменников, занимавших около 15% рынка, – сказал он.

Одной из причин, почему в Украине ужесточились требования к рынку обменников, стал так называемый “банкоматный туризм”, то есть спекуляции на курсах валют.

– Я не вижу экономической целесообразности в “банкоматном туризме” сейчас. Если разница между наличным курсом и карточным курсом банков будет расширяться, угроза снова станет актуальной. Но у нас есть еще одна “домашняя заготовка”, которую мы готовы применить в таком случае, – добавил глава НБУ.