Глава НБУ пояснив, чому не вдається зрівняти офіційний та готівковий курс долара

Серпень, 12 в 19:00

Різниця між офіційним і готівковим курсами долара пов’язана з валютними обмеженнями, які необхідні для захисту міжнародних резервів.

Про це повідомив очільник НБУ Кирило Шевченко. Він наголосив, допоки існуватимуть обмеження, існуватиме і курсова різниця.

– Щоб вона була помірною, ми розширили можливості банків для продажу готівкової валюти, а також частково задовольняємо попит на безготівкову іноземну валюту, дозволивши громадянам купувати її для розміщення на депозит, – пояснив Шевченко.

Зазначимо, що готівковий курс долара злетів після рішення підвищити офіційну вартість американської валюти на 35% до 36,6 грн/$.

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Шевченко додав, що заборона показувати курс долара на вуличних табло дозволила стабілізувати ситуацію.

– Ми вжили цілу низку заходів щодо посилення вимог до обмінників. НБУ вперше за 20 років зайнявся цим сегментом ринку. Ми також повернулися до виїзних перевірок. Результати вже є. Зокрема, ми анулювали ліцензії 600 обмінників, які займали близько 15% ринку, – сказав він.

Однією з причин, чому в Україні посилили вимоги до ринку обмінників, став так званий “банкоматний туризм”, тобто спекуляції на курсах валют.

– Я не бачу економічної доцільності у “банкоматному туризмі” зараз. Якщо різниця між готівковим курсом та картковими курсами банків буде розширюватися, загроза знову стане актуальною. Але у нас є ще одна “домашня заготовка”, яку ми готові застосувати у такому випадку, – додав очільник НБУ.