Август, 24 в 12:40

В День Независимости Украина получит от США грант в $3 млрд. Эту информацию подтвердил министр финансов Сергей Марченко.

– В этот день есть положительные новости с финансового фронта. Сегодня получим от Соединенных Штатов $3 млрд в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта, — сообщил он в Facebbok.

Сергей Марченко объяснил, что средства поступят через механизм Всемирного банка. Также он поблагодарил американских партнеров и команду банка за мощную поддержку Украины.

Министр финансов подчеркнул, что грантовая помощь является весомым подарком для нашей страны в День Независимости.

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Напомним, 23 августа издание Associated Press сообщило, что США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около $3 млрд.

По словам собеседников СМИ, он связан с тем, что война России против Украины затягивается, поэтому помощь США по безопасности переходит в долгосрочную кампанию.

В начале месяца Сергей Марченко сообщал, что до конца августа Украина получит еще $3 млрд финансовой помощи от США в рамках согласованного в начале лета пакета $7,5 млрд.